Polizeidirektion Hannover

POL-H: Hannover-Mitte: Hoteleinbruch - Mutmaßlicher Täter auf frischer Tat ertappt

Hannover (ots)

Am Freitag, 04.09.2020, haben die Beamten einen 32-Jährigen vorläufig festgenommen. Er steht im Verdacht, in ein Hotel an der Osterstraße im hannoverschen Stadtteil Mitte eingebrochen zu haben.

Nach bisherigen Erkenntnissen informierte ein Zeuge gegen 05:15 Uhr die Polizei über einen vermeintlichen Einbruch in ein Hotel an der Osterstraße. Zum Tatzeitpunkt war das Hotel pandemiebedingt geschlossen. Ein hinzugezogener Diensthundführer ertappte den Eindringling auf frischer Tat und nahm ihn vorläufig fest. Auch das mutmaßliche Tatwerkzeug sowie rund 1.000 Euro wurden von der Polizei beschlagnahmt.

Die Beamten brachten den 32-jährigen mutmaßlichen Täter in das Polizeigewahrsam der Polizeidirektion Hannover, um weitere polizeiliche Maßnahmen durchzuführen und ihn dem beschleunigten Verfahren zuzuführen. Der Mann muss sich nun wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls verantworten. /nash, ram

