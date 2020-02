Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200206 - 0122 Frankfurt-Innenstadt: Angriff auf Passantin - Zeugenaufruf!

Frankfurt (ots)

(lu) Bereits am Samstag, 18.01.2020, kam es im Bereich der Konstablerwache zu einem gewalttätigen Angriff einer unbekannten Person auf eine 51-jährige Frau. Das Opfer erlitt dabei nicht unerhebliche Verletzungen.

Gegen 14:30 Uhr lief die Frankfurterin, die zuvor den Markt besuchte, mit Einkaufstaschen bepackt zu ihrem Fahrrad vor der Apfel-Apotheke auf der Zeil. Aus ungeklärten Gründen wurde sie dort von einer bislang unbekannten Person so stark in den Rücken gestoßen, dass sie mit dem Gesicht gegen einen Metallpoller fiel. Die Verletzungen, vor allem im Gesichtsbereich, waren nicht unerheblich. Der Täter / Die Täterin konnte anschließend vom Tatort flüchten, ohne von der Verletzten erkannt zu werden.

Unmittelbar nach der Tat soll der 51-Jährigen durch mehrere Passanten, darunter auch ein Arzt in zivil, geholfen worden sein. Letzterer hätte auch einen Rettungswagen verständigt, welcher sie zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus brachte. Erst am Folgetag informierte der Ehemann des Opfers die Polizei über den Vorfall und es wurde Strafanzeige erstattet.

Die Helfer, die sich unmittelbar nach der Tat um die Verletzte gekümmert hatten, könnten mögliche Zeugen in diesem Verfahren sein.

Es werden alle Zeugen, die Angaben zur Tat oder dem Täter machen können, gebeten, sich bei der Frankfurter Polizei unter der Rufnummer 069 - 755 10100 zu melden. Selbstverständlich nimmt auch jede andere Polizeidienststelle Hinweise entgegen.

