Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200205 - 0121 Frankfurt - Enkheim: Verdächtiges Paket in U-Bahnwaggon

Frankfurt (ots)

(hol) Heute Morgen fand ein U-Bahnfahrer ein herrenloses Paket unter einem Sitz in einem Waggon. Die Polizei räumte daraufhin die U-Bahn sowie die Station. Nach kurzer Zeit gab sie Entwarnung.

Gegen 11:00 Uhr fiel einem U-Bahnfahrer an der Haltestelle "Enkheim" in der Borsigallee in einem Waggon ein verdächtiges Paket auf. Es war herrenlos und lag unter einem Sitz. Er verständigte daraufhin die Polizei. Die Beamten sahen durch ein Loch im Paket ein Kabel und einen technischen Gegenstand. Daraufhin forderten sie einen Sprengstoffsuchhund an. Dieser schlug an dem Paket nicht an, woraufhin Ermittler der Frankfurter Kriminalpolizei das Paket näher in Augenschein nahmen. Schon nach kurzer Zeit gaben sie Entwarnung. Bei dem Inhalt des Päckchens handelte es sich um einen ungefährlichen Internetrouter.

Für die Dauer dieser Maßnahmen blieb die Bahnstation und der nähere Bereich um die Station gesperrt. Der Bus- und Bahnverkehr kam kurzzeitig zum Erliegen.

