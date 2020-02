Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200205 - 0120 Frankfurt - Sachsenhausen: Einbruch in Gaststätte

Frankfurt (ots)

(lu) In den frühen Morgenstunden des gestrigen Tages (04.02.2020) sind Unbekannte in eine Gaststätte im Frankfurter Stadtteil Sachsenhausen eingebrochen. Sie entwendeten dort Bargeld in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt nun.

Die Tat ereignete sich mutmaßlich zwischen 01:14 Uhr und 07:53 Uhr. Nach bisherigem Ermittlungsstand hebelten die Täter ein Fenster zur Gaststätte in der Brückenstraße auf und konnten so in den Innenraum einsteigen. Nachdem sie im dortigen Kassenbereich Bargeld aus der Kasse entnahmen, flüchteten die Täter mitsamt der Beute unerkannt vom Tatort. Die Ermittlungen dauern an.

Die Frankfurter Kriminalpolizei sucht nun nach Zeugen. Wer hat in dem besagten Zeitraum Beobachtungen gemacht, welche für die Ermittlungen zielführend sein könnten? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 069/755-52108 entgegen.

