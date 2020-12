POL-PDLU: Speyer - Mehrere Einbrüche in Geschäfte und eine Kindertagesstätte im Stadtgebiet (10,23,24,25,27/0112)

Polizeidirektion Ludwigshafen

28.11 - 01.12.2020

Im Zeitraum 28.11.2020 bis 01.12.2020 kam es im Stadtgebiet Speyer zu mehreren Einbrüchen bzw. Einbruchsversuchen.

An einer Kindertagesstätte in der Seekatzstraße versuchten unbekannte Täter von Montag auf Dienstag vergeblich, zwei Ein-/Ausgangstüren auf der Gebäuderückseite aufzuhebeln.

Ebenfalls erfolglos machten sich unbekannte Täter zwischen dem 28.11 - 01.12.2020 an der Eingangstür einer Metzgerei in der Johannesstraße zu schaffen. Durch das Hebeln an der Tür entstand entstand an dieser ein Sachschaden von ca. 1000EUR.

In der Wormser Straße scheiterte ebenfalls in der Nacht von Montag auf Dienstag der Versuch unbekannter Täter, die Eingangstür eines Gold-/Silberankaufs aufzuhebeln bzw. einen Türglaseinsatz mittels Stein einzuwerfen.

Dagegen gelang es unbekannten Tätern in gleicher Nacht in der Auestraße ein Fenster zu einem Spielwarengeschäft aufzuhebeln. Ob die Räumlichkeiten danach auch betreten wurden, ist unbekannt. Entwendet wurde nach derzeitigem Ermittlungsstand jedenfalls nichts.

In den frühen Morgenstunden des Dienstags gelang es unbekannten Tätern durch Aufhebeln einer Eingangstür in ein Schmuckgeschäft in der Korngasse einzubrechen. Aus dem Geschäft wurde hochwertiger Schmuck und Kassenmünzgeld im Wert von ca. 30EUR entwendet. Der Gesamtschaden dürfte hier bei ca. 10.000 EUR liegen.

Inwieweit ein Zusammenhang zwischen den einzelnen Taten besteht, wird derzeit ermittelt.

Die Polizei sucht Zeugen, denen zu den jeweiligen Taten verdächtige Personen / Fahrzeug aufgefallen sind und die Hinweise zu möglichen Tätern geben können. Solche nimmt die Polizei Speyer unter der Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

