POL-FR: Ruhestörung Löffingen

Am 09.10.2020, gegen 21:30 Uhr kam es in der Demetriusstraße in Löffingen zu einer Ruhestörung durch mehrere Jugendliche im Alter von 14 bis 18 Jahren. Bei den Jugendlichen konnte ein leerer Bierkasten sowie bei einem 17-jährigen Tabakware festgestellt werden. Außerdem konnte in der Nähe eine Gefriertüte mit Hanfdolden und Samen aufgefunden werden. Augenscheinlich handelt es sich dabei allerdings um sog. Nutzhanf. Eine genauere Überprüfung folgt.

Die Tabakware sowie der Nutzhanf wurden durch die Polizei einbehalten. Den Jugendlichen wurde ein Platzverweis erteilt, dem sie ohne Widerworte Folge leisteten.

