Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Randalierende Person - Betäubungsmittel aufgefunden

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Gemeinde Lenzkirch;]

Am Sonntag, den 11.10.2020 wurde die Polizei gegen 07:50 Uhr zu einer Ruhestörung Am Schönenberg in Lenzkirch gerufen. Vor Ort trafen die Beamten einen in seiner Wohnung randalierende, 21-jährigen Mann an. Da dieser vollkommen neben sich stand, wurde das DRK zur medizinischen Versorgung hinzugerufen. Durch diese wurde er in ein nahe gelegenes Krankenhaus verbracht. In der Wohnung stießen die Beamten auf eine größere Menge Betäubungsmittel sowie Konsumutensilien.

Gegen den jungen Mann wurde ein Strafverfahren wegen Besitz von Betäubungsmitteln eingeleitet.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

L.A. 07651/9336-0

Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell