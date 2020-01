Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Eberdingen: Brand im Gewerbegebiet Pulverdinger Weg; Sachsenheim: Einbruch in Gaststätte

Ludwigsburg (ots)

Eberdingen-Hochdorf: Brand im Gewerbegebiet Pulverdinger Weg

Die Freiwilligen Feuerwehren Eberdingen, Hochdorf, Nußdorf und Hemmingen rückten am Montag gegen 16.25 Uhr mit insgesamt 50 Wehrleuten und acht Fahrzeugen in den Zeppelinring im Gewerbegebiet Pulverdinger Weg in Hochdorf aus, nachdem es in einem Firmengebäude zu einem Brand gekommen war. Mutmaßlich war ein technischer Defekt in einer Absauganlage ursächlich für das Feuer. Ein 27 Jahre alter Mitarbeiter zog sich beim Versuch die Flammen zu löschen vermutlich eine Rauchgasvergiftung zu und musste durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf rund 90.000 Euro belaufen.

Sachsenheim-Großsachsenheim: Einbruch in Gaststätte

Zwischen Sonntag 00.30 Uhr und Montag 15.00 Uhr schlugen noch unbekannte Täter in der Siemensstraße in Großsachsenheim zu. Indem sie ein Fenster manipulierten, konnten die Einbrecher in das Lokal einsteigen. Aus einer Schublade im Thekenbereich entwendeten die Unbekannten einen dreistelligen Bargeldbetrag. Des Weiteren betraten sie einen Lagerraum und ließen aus diesem mehrere Flaschen Spirituosen sowie zwei Shishas und Zubehör im Gesamtwert von etwa 700 Euro mitgehen. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten sich mit dem Polizeiposten Sachsenheim, Tel. 07047/27406-0, in Verbindung zu setzen.

