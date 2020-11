Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Glück im Unglück auf der A5 ++ Über 4 Promille in Limeshain ++ u.a.

FriedbergFriedberg (ots)

Weitere Pressemeldungen vom 19.11.2020

Glück im Unglück

A5/Ober-Mörlen: Glück im Unglück hatten die Beteiligten an einem Unfall bei Rosbach am Mittwoch (18.11.) gegen 12.30 Uhr. Auf seinem Weg gen Frankfurt scherte ein 44-jähriger LKW-Fahrer vom rechten auf den mittleren der drei Fahrstreifen aus, um seinen Vordermann zu überholen. Dabei übersah der Trucker offenbar die neben ihm fahrende 43-Jährige in ihrem weißen Golf. Um einem Zusammenstoß mit dem LKW samt Anhänger zu vermeiden zog die Frau nach links und geriet auf die linke Fahrspur. Der Fahrer eines Audi RS7, der auf dem linken Fahrstreifen fuhr, konnte einen Zusammenstoß mit dem Golf nicht mehr verhindern. Sein Sportwagen schoß wie eine Flipperkugel über alle drei Fahrbahnen in die rechte Leitplanke und prallte von da wieder zurück gegen die Abtrennung in der Fahrbahnmitte. Glücklicherweise verletzten sich die 53-jährige Golffahrerin und der 40-jährige Beifahrer im Audi nur leicht. Der 53-jährige Fahrer des Audi selbst blieb unverletzt. Am Golf entstand Totalschaden (ca. 12.000 Euro), am Audi ebenfalls (ca. 180.000 Euro). Die auf mehrere Meter beschädigte Leitplanke schlägt mit ca. 8000 Euro zu Buche. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Butzbach, Tel.: 06033/7043-5010 in Verbindung zu setzen.

++

Volvo gegen Sattelschlepper

A5/Ober-Mörlen: Die Autobahnpolizei Mittelhessen rief man am Mittwoch (18.11.) gegen 22.35 Uhr zu einer Unfallaufnahme auf die A5. Zwischen den Auffahrten Friedberg und Ober-Mörlen in Richtung hatten die Fahrerin eines Volvo, die auf der linken Fahrspur fuhr und ein Sattelzug auf der mittleren Spur einen Zusammenstoß. Die beiden Fahrzeug streiften sich, es entstanden Schäden an Sattelzug und Volvo von insgesamt etwa 6500 Euro. Die Volvofahrerin verletzte sich beim Unfall leicht. Während der 35-jährige Fahrer des LKW aus Nordhessen angab, dass der Volvo nach rechts auf seine Fahrspur gezogen habe und es deswegen zum Crash kam, meinte die 58-jährige Volvofahrerin aus Darmstadt, sie habe die Kontrolle über ihren PKW verloren, weil der Sattelzug einen Schlenker gemacht habe. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Polizisten fest, dass bei der Volvofahrerin offenbar Alkohol im Spiel war. Ein Atemalkoholtest bestätigte dies. Das Testgerät zeigte einen Wert von über 1 Promille und die Frau musste die Gesetzeshüter zur Dienststelle begleiten, wo ein Arzt eine Blutentnahme durchführte. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Autobahnpolizei Mittelhessen, Tel.: 06033/7043-5010 in Verbindung zu setzen.

++

Über 4 Promille

Limeshain: Es war kurz vor Mitternacht am Mittwoch (18.11.), als in Rommelshausen ein lauter Schlag zu hören war. Mehrere Anrufe gingen bei der Polizei ein, u.a. wurde mitgeteilt, dass ein Verkehrsschild auf einer Fahrbahninsel umgefahren worden sei. Beim verursachenden Fahrzeug sollte es sich um einen dunkeln Opel handeln, der geflüchtet sei. Die Polizeistreife verfolgte die Spur an Betriebsstoffen, die das Unfallfahrzeug durch den Unfall verlor und konnte es kurz darauf antreffen und stoppen. Am Steuer saß der deutlich alkoholisierte Fahrer, ein 46-Jähriger Mann aus dem Wetteraukreis. Erstaunt lasen die Polizisten das Display des Atemalkoholmessgeräts ab. Es zeigte, nachdem der Mann hineingepustet hatte, 4,14 Promille an. Zur Blutentnahme musste der 46-Jährige mit zur Dienststelle. Es entstand Sachschaden am Verkehrsschild und dem Fahrzeug von etwa 4000 Euro.

Corina Weisbrod

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Wetterau

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Grüner Weg 3

61169 Friedberg

Telefon: 06031-601 150



E-Mail: pressestelle-wetterau.ppmh@polizei.hessen.de oder

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell