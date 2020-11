POL-WE: Hochwertige Räder aus Tiefgarage gestohlen in Bad Vilbel ++ Einbrecher und Randalierer an Schule geschnappt in Nidda ++ u.a.

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

Pressemeldungen vom 19.11.2020

Praxiskasse gestohlen

Bad Nauheim: Eine Geldkassette mit 400 Euro Bargeld entwendete ein bislang unbekannter Dieb aus einer Physiotherapie-Praxis in der Parkstraße am Mittwoch. Die Kassette kam im Laufe des Nachmittags weg. Der Verdacht fällt auf einen Mann, der sich im Empfangsbereich der Praxis aufhielt, während die Mitarbeiter in Behandlungen waren. Als ihn eine Mitarbeiterin bemerkte und ansprach, täuschte er vor, einen Termin zu benötigen. Dazu gab er falsche Personalien an und verschwand mit einem Behandlungstermin und offenbar der Praxiskasse unerkannt. Hinweise nimmt die Polizei in Friedberg, Tel.: 06931/601-0 entgegen.

++

Schild umgefahren

Bad Nauheim: Ein beschädigtes Verkehrsschild und ein im Frontbereich beschädigter Ford sind das Resümee eines Verkehrsunfalls der sich am Mittwoch (18.11.) in der Frankfurter Straße ereignete. Beim links Einbiegen auf einen Supermarktparkplatz an der Freiherr-Von-Stein-Straße blendete offenbar die Sonne den 79.jährigen Fahrer des Ford. So kam es, dass der Mann gegen ein auf der Verkehrsinsel befindliches Schild stieß und dabei die Schäden in Höhe von ca. 2800 Euro entstanden. Der Senior blieb unverletzt. Zeugen können sich mit der Polizei in Friedberg, Tel.: 06031/601-0 in Verbindung setzen.

++

Handy und Bargeld geraubt Friedberg: In der Kaisserstraße, Ecke Saarstraße kam es am frühen Donnerstag (19.11.) zu einem Überfall auf einen 31-Jährigen aus Nidda. Zwei dunkel gekleidete Männer sollen den Mann von hinten zu Boden gerissen und ihm sein Handy und etwas Geld abgenommen haben. Die Tat habe sich gegen 00.30 Uhr ereignet. Der Niddaer erlitt bei der Tat keine Verletzungen. Die Polizei Friedberg, Tel.: 06031/601-0 sucht in diesem Zusammenhang Zeugen und bittet um Hinweise.

++

Einbrecher erbeuten Bargeld

Florstadt: Ungebetenen Besuch hatten die Bewohner eines Hauses in der Kurt-Schumacher-Straße in Nieder-Florstadt zwischen Dienstag (17.11.) und Mittwoch (18.11.). Einbrecher hebelten im Laufe der Nacht ein Fenster auf und verschafften sich so Zutritt zu den Räumlichkeiten. Während niemand zuhause war, durchwühlten sie Schränke und nahmen Bargeld mit. Hinweise auf Tat und Täter nimmt die Polizei in Friedberg, Tel.: 06031/601-0 entgegen.

++

Einbrecher und Randalierer geschnappt

Nidda: Ein Zeuge meldete am Mittwoch (18.11.) gegen 19.25 Uhr bei der Polizei, dass an einer Schule in der Straße "Am Heiligen Kreuz" etwas nicht mit rechten Dingen zugehe. Er habe u.a. Scheiben klirren gehört. Als die Polizei eintraf, rannten mehrere Personen davon. Drei der Flüchtenden konnten die Polizisten schnappen. Einer hatte Spraydosen in der Jackentasche, ein anderer rote Farbe an den Händen. Dann sah man sich gemeinsam an, was die Jungs angestellt hatten. An der Schule fanden die Gesetzeshüter eingeschlagene Fensterscheiben und mit roter Farbe beschmierte Wände. Unter eines der Fenster hatte man ein Absperrgitter als Kletterhilfe geschoben und war offenbar in den Schulraum eingestiegen. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Schaden auf ca. 30.000 Euro. Die drei festgenommenen Jugendlichen im Alter von 17, 16 und 14 Jahren mussten mit zur Wache, wo sie im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen an ihre wenig erfreuten Eltern übergeben wurden. Gegen die Jungs wird nun wegen versuchtem Einbruch und gemeinschädlicher Sachbeschädigung ermittelt.

++

Hochwertige Räder aus Tiefgaragen gestohlen

Bad Vilbel: Aus einer Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses in der Kasseler Straße, entwendeten bislang Unbekannte E-Bikes. Das Pedelec der Marke Pegasus muss zwischen Montag (16.11.) gegen 16 Uhr und Dienstag (17.11.) gegen 6 Uhr aus einer der dort vorhandenen Gitterboxen gestohlen worden sein. Den Verschlussmechanismus konnten die Diebe offenbar durch einen Trick überwinden. Dabei scheinen sie sich auszukennen, denn sie entschieden sich zwischen den beiden, in der Box abgestellten Rädern, für das Höherwertige. Neben dem Rad nahmen sie auch noch einen Bosch-Akku sowie das Ladegerät mit. Etwa 4000 Euro kosten das schwarz-rote Rad, Akku und Ladegerät zusammen. Aus einer weiteren Gitterbox in der Tiefgarage des Hauses verschwand im gleichen Zeitraum ein oranges Pedelec der Marke Cube und ein weiß-blaues E-Sixray. Zusammen haben die beiden Räder einen Wert von ca. 4500 Euro Ebenfalls zwischen Montagabend (16.11.) und Dienstagvormittag (17.11.) verschwand ein weiteres Pedelec aus der Tiefgarage eines anderen Hauses in der Kasseler Straße. Das schwarze Macina Cross im Wert von etwa 2000 Euro hatte die Besitzerin an einem Stellplatz in der Tiefgarage abgestellt. Das Rad sicherte sie mit einem Faltschloss gegen Diebstahl, was in diesem Fall jedoch nichts nutzte. Das Rad verschwand mitsamt Schloss. Bereits zwischen dem 7.11. und 14.11. verschwand in der Röntgenstraße ein Rad aus der Tiefgarage eines Hauses. Das 2500 Euro teure war ebenfalls abgeschlossen im Untergeschoss eines Mehrfamilienhauses. Die Polizei rät zu Achtsamkeit bei Befahren und Verlassen der Tiefgarage, die in vielen Fällen mit Rolltoren gegen unbefugten Zutritt gesichert sind, um ein unberechtigtes Eindringen zu verhindern und so mögliche weitere Diebstähle verhindern zu können. Zeugen die Hinweise zur Tat, zum Täter oder dem Verbleib der Räder geben können werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Vilbel, Tel.: 06101/5460-0 in Verbindung zu setzen.

