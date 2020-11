POL-KA: (KA) Oberderingen - Hoher Sachschaden nach Vorfahrtsverletzung

Polizeipräsidium Karlsruhe

Zu einem Verkehrsunfall bei dem ein Sachschaden von geschätzten 20.000 Euro entstand, kam es am Samstagmittag im Einmündungsbereich der Landesstraße 554 und der Kreisstraße 3506

Nach bisherigem Kenntnisstand fuhr der 78 Jahre alte Unfallverursacher, gegen 13 Uhr, mit seinem Renault auf der L 554 von Flehingen kommend in Richtung Gochsheim. An der Einmündung zur K3506 wollte der Rentner nach links in Richtung Bauerbach abbiegen und übersah dabei den aus Richtung Gochsheim entgegenkommenden Mercedes. Durch die Wucht des Aufpralls drehte sich der Mercedes des 29-Jährigen und kollidierte in der Folge mit dem hinter dem Renault fahrenden Ford. Glücklicherweise blieben bei dem Zusammenstoß alle Unfallbeteiligte unverletzt. Alle drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Reinigungs- und Bergungsarbeiten wurde die Örtlichkeit kurzzeitig voll gesperrt.

