Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Einbruch in Gartenhaus

KarlsruheKarlsruhe (ots)

Eine 24-jährige Frau ohne festen Wohnsitz suchte am Sonntag gegen 12:00 Uhr Unterschlupf in einem Gartenhaus im Bereich einer Kleingartenanlage im Fritschlachweg in Karlsruhe-Daxlanden. Die Tatverdächtige brach zunächst die Haupteingangstüre auf und schloss sich schließlich im Hausinneren ein. Als die Besitzerin des Gartenhauses einen Eindringling bemerkte, verständigte sie umgehend die Polizei. Da die Tatverdächtige auf Zurufen und Klopfen der verständigten Polizeibesatzung nicht reagierte, musste die abgeschlossene Tür mit Gewalt geöffnet werden. Wir sich im weiteren Verlauf herausstellte, war die 24-Jährige im Hausinneren eingeschlafen. Die Beamten rüttelten die junge Frau wach und stellten entsprechende Personalien fest. Die Frau hielt sich ohne Zustimmung der Besitzerin in dem Gartenhaus auf und trank sowie verspeiste diverse Lebensmittel. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde die Frau an einen städtischen Hilfsdienst vermittelt.

Christina Krenz, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666 1111

E-Mail: karlsruhe.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell