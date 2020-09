Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Villingen-Schwenningen) Polizei nimmt Baustellendiebe fest (06.09.2020)

Villingen-Schwenningen (ots)

Einen Fahndungserfolg konnten Polizisten der Polizeireviere Villingen und Schwenningen am vergangenen Sonntagabend verbuchen. Einem Zeugen war gegen 22.30 Uhr in der Wilhelm-Schickard-Straße ein Audi aufgefallen, dessen Insassen von einer Baustelle mehrere sperrige Gegenstände abtransportierten. Im Rahmen einer sofortigen Fahndung traf eine Polizeistreife das Auto an. Noch bevor sie die beiden Insassen kontrollieren konnten, flüchteten diese zu Fuß. Den Polizisten gelang es, die beiden 20 Jahre und 24 Jahre alten Männer einzuholen und vorläufig festzunehmen. Wie sich herausstellte, hatten die beiden mehrere neue Heizkörper aus einem Rohbau gestohlen und Weitere für einen späteren Abtransport bereitgelegt. Als Fahrer des Audis ermittelte die Polizei den Älteren der Beiden. Der einschlägig vorbestrafte Mann stand unter Drogeneinfluss und ist nicht mehr im Besitz eines Führerscheins. Beide erwartet eine Anzeige wegen Diebstahls, der Ältere muss zudem mit einer Anzeige wegen Fahrens unter Drogenbeeinflussung und Fahrens ohne Führerschein rechnen.

