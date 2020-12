Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Alkohol und Drogen am Steuer zwischen den Feiertagen

GelsenkirchenGelsenkirchen (ots)

Auch rund um die Weihnachtsfeiertage hat die Polizei zahlreiche Autofahrer angehalten, die unter Alkohol- oder Drogeneinfluss mit ihrem Fahrzeug unterwegs waren.

Am zweiten Weihnachtsfeiertag, am 26. Dezember 2020, meldete eine Gelsenkirchenerin gegen 17.45 Uhr eine Unfallflucht auf der Bochumer Straße in Herten. Ein 32-jähriger Hertener hatte mit seinem PKW das Fahrzeug der 47-Jährigen beim Abbiegen touchiert und war weitergefahren. Die alarmierte Polizei konnte das Auto des Beschuldigten sowie den Hertener selbst auf der Hedwigstraße in Resse ausfindig machen. Eine Überprüfung ergab, dass der 32-Jährige keine gültige Fahrerlaubnis besitzt und sein Fahrzeug nicht mehr versichert war. Weil zudem der Verdacht bestand, dass der Mann unter Alkohol- und Drogeneinfluss stand, wurde ihm die Weiterfahrt untersagt. Er musste in der Wache eine Blutprobe abgeben.

Gleich zweimal innerhalb weniger Stunden fiel den Beamten ein 24-Jähriger auf. Am vergangenen Mittwoch, 23. Dezember, wurde der Bochumer zunächst gegen 14 Uhr auf der Bismarckstraße angehalten. Ein durchgeführter Drogenschnelltest verlief bei ihm positiv. Dem 24-Jährigen wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Daran hielt sich der Bochumer allerdings nicht. Am Abend war er erneut mit seinem Auto unterwegs. Polizisten stoppten ihn gegen 19.55 Uhr. Auch hier fiel ein Drogenvortest positiv aus und er musste ein weiteres Mal für eine Blutprobenentnahme mit zur Wache.

Rund um Weihnachten erwischte die Gelsenkirchener Polizei noch fünf weitere Fahrer, die berauscht mit ihrem Auto fuhren. Zwei weitere waren alkoholisiert mit dem Pkw unterwegs.

