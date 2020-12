POL-GE: Vier Räuber verletzen Teenager in Schalke - Zeugen gesucht

Polizei Gelsenkirchen

Vier männliche Personen haben am Dienstag, 22. Dezember 2020, einen 13-Jährigen in Schalke beraubt. Der Teenager war um 18.35 Uhr auf der Leipziger Straße zu Fuß auf dem Weg zu einer Straßenbahnhaltestelle, als er auf das Quartett traf. Die Unbekannten fragten ihn nach Geld, als er die Frage verneinte, wollten sie in seine Umhängetasche schauen. Der 13-Jährige versuchte wegzulaufen, seine vier Verfolger holten ihn jedoch schnell ein und hielten ihn fest. Zwei der Unbekannten traktierten den Teenager mit Schlägen und Tritten, ein Dritter entriss ihm die Umhängetasche. Anschließend flüchtete das Quartett gemeinsam in unbekannte Richtung. Der verletzte Teenager musste ambulant im Krankenhaus behandelt werden. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu den flüchtigen Personen machen können. Der Wortführer des Quartetts ist ungefähr 17 bis 19 Jahre alt, circa 1,75 Meter groß, von schlanker Statur und hat schwarze, lockige Haare. Er trug eine dunkle Jacke der Marke Wellensteyn, eine dunkle Jogginghose, weiße Turnschuhe der Marke Nike und einen dunklen Mund-/Nasenschutz der Marke Lacoste. Die beiden Schläger sind 14 bis 16 Jahre alt und etwa 1,65 bis 1,70 Meter groß. Sie trugen dunkle Jacken der Marke Wellensteyn. Der Vierte im Bunde ist circa 20 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß und war dunkel gekleidet. Sachdienliche Hinweise zu den Flüchtigen bitte unter den Rufnummern 0209 365 8112 (Kriminalkommissariat 21) oder 0209 365 8240 (Kriminalwache).

