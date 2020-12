Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Diebin flüchtig - Zeugen gesucht

GelsenkirchenGelsenkirchen (ots)

Eine bislang unbekannte Frau hat am Dienstag, 22. Dezember 2020, in die Kasse eines Haushaltsdiscounters auf der Hauptstraße in der Altstadt gegriffen und Bargeld entwendet. Die Unbekannte gab vor, eine Tüte Bonbons kaufen zu wollen und stellte sich um 17.07 Uhr an der Kasse an. Als sich beim Bezahlvorgang die Kassenlade der Kasse öffnete, griff die Frau hinein. Die Kassiererin des Marktes versuchte den Diebstahl zu vereiteln und klemmte die Hände der Frau in der Lade ein. Dieser gelang es jedoch, sich zu befreien. Sie flüchtete mit ihrem erbeuteten Bargeld in unbekannte Richtung. Die Diebin ist circa 50 Jahre alt und circa 1,70 Meter groß. Sie war dunkel gekleidet, trug einen Mund-/Nasenschutz und eine schwarze Wollmütze. Die Fingernägel wiesen eine auffällige Nagelpilzerkrankung auf. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu der Flüchtigen machen können. Sachdienliche Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 21 unter der Rufnummern 0209 365 8112 oder an die Kriminalwache unter 0209 365 8240.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gelsenkirchen

Katrin Schute

Telefon: +49 (0) 209 365-2010 bis 2015

E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de

https://gelsenkirchen.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell