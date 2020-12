Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Festnahme nach Körperverletzung und Fahren ohne Fahrerlaubnis

GelsenkirchenGelsenkirchen (ots)

Am gestrigen Donnerstag, 24.12.2020 gegen 22:55 Uhr (Heiligabend) gerieten mehrere männliche Personen im Alter zwischen 20 und 30 Jahren auf der Grabenstraße in Gelsenkirchen-Bismarck untereinander in Streit. Im Zuge dieser Auseinandersetzung schlugen die Männer mit Fäusten, aber auch mit Gegenständen aufeinander ein. Als sich zwei der mindestens vier Personen mit einem Pkw entfernen wollten, konnten sie von der inzwischen alarmierten Polizei gestoppt und kontrolliert werden. Hierbei stellte sich heraus, dass der 24jährige Fahrzeugführer des in Polen zugelassenen Pkw einen englischen Führerschein vorlegte, der Fälschungsmerkmale aufwies. Da der ebenfalls aus Polen stammende Mann aktuell ohne festen Wohnsitz in Deutschland ist und die zur Sicherung des nun anstehenden Strafverfahrens vorgesehene Sicherheitsleistung nicht erbracht werden konnte, wurde er vorläufig festgenommen und dem Polizeigewahrsam zugeführt. Die außerdem an der Schlägerei beteiligten Personen mit Wohnsitz in Essen und Gelsenkirchen konnten nach Feststellung ihrer Personalien sowie Befragungen zum Sachverhalt vor Ort entlassen werden. Sie erlitten leichte Verletzungen, die aber in keinem Fall vor Ort medizinisch versorgt werden mussten.

