Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Schlägerei auf dem Neustadtplatz

GelsenkirchenGelsenkirchen (ots)

Am Donnerstag, 24. Dezember 2020, kam es zwischen mehreren Jugendlichen und jungen Erwachsenen zu einer Auseinandersetzung, bei der zwei 13-Jährige sowie ein 15-Jähriger verletzt wurden. Bereits am Nachmittag stritten sich die drei Teenager mit einer Gruppe von circa sechs bis sieben Personen im Wissenschaftspark. Gegen 20 Uhr suchte dann die Gruppe der 17- bis 24-Jährigen die Wohnanschrift des 15-jährigen Gelsenkircheners in der Neustadt auf. Hier kam es auf dem Neustadtplatz zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen den beiden Gruppen. Dabei sollen auch Baseballschläger eingesetzt worden sein. Anschließend flüchteten die Angreifer zu Fuß in Richtung Ückendorfer Straße. Fünf Verdächtige konnten von den alarmierten Polizeibeamten im Nahbereich angetroffen werden. In Folge der Schlägerei konnte ein 13-jähriger Rheinberger nach medizinischer Versorgung vor Ort durch einen hinzugerufenen Rettungsdienst entlassen werden. Die beiden anderen Gelsenkirchener (13 und 15 Jahre) wurden zur weiteren Behandlung in ein örtliches Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen dauern an.

