POL-SZ: Pressemitteilung der PI SZ/PE/WF vom 01.04.21 für den Bereich Salzgitter

Salzgitter (ots)

Diebstahl aus einem Vereinsheim

Salzgitter, Heerte, Kleiner Heerter Weg, 28.03.21 17:00 Uhr 31.03.21 14:00 Uhr

In der Zeit von Sonntag bis Mittwoch wurde in der Straße "Kleiner Heerter Weg" in Salzgitter Heerte in das dortige Vereinsheim eingebrochen. Zurzeit unbekannte Täter brachen eine verschlossene Tür auf. Aus dem Gebäude entwendeten die Täter mehrere Gegenstände. Um welche Gegenstände es sich genau handelt, ist zurzeit noch nicht bekannt. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 10.000 EUR. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Diebstahls unter erschwerenden Umständen ein.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Salzgitter, Watenstedt, 30.03.21 21:00 Uhr

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde am Dienstagabend der 29-jährige Fahrer eines Pkw kontrolliert. In der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Zudem hatte das angebrachte Kurzzeitkennzeichen am Pkw keine Gültigkeit mehr. Die Polizei leitete Ermittlungsverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungs- und Kraftfahrzeugsteuergesetz ein.

Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall

Salzgitter, Hallendorf, Kanalstraße, 30.03.21, 13:43 Uhr

Am Dienstagmittag kam es auf der dem Fahrradweg an der Kanalstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrradfahrern. Der Unfall ereignete sich an der Unterführung unter der Industriestraße Mitte. Aufgrund der Verschwenkung des Fahrradweges um den dortigen Brückenpfeiler ist der Gegenverkehr nicht gut zusehen. So kam es dazu, dass der 59-jährige Fahrradfahrer aufgrund eines entgegenkommenden Fahrradfahrers stark abbremsen musste. Dadurch stürzte der Mann und verletzte sich hierbei. Aufgrund der Verletzung musste der Mann im Krankenhaus behandelt werden. Der entgegenkommende Fahrradfahrer entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Es werden daher Zeugen gesucht, die Angaben zu dem Fahrradfahrer machen können. Diese werden gebeten sich unter 05341/ 941730 bei der Polizei in Salzgitter-Thiede zu melden.

Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung an einem Pkw

Salzgitter, Lebenstedt, Konrad-Adenauer-Straße, 30.03.21, 19:20 Uhr

Am 30.03.2021, 19:20 Uhr kam es zu einer Sachbeschädigung an Pkw in 38226 Salzgitter, Konrad-Adenauer-Straße, Parkplatz Real. Der angegangene schwarze Pkw Peugeot 208 stand in der ersten Parkreihe Richtung Konrad-Adenauer-Straße im Bereich Nordharz. Als der Geschädigte mit seiner Ehefrau vom Einkauf zurückkam, sah er eine Person über seine Motorhaube gelehnt. Auf Ansprache flüchtete die Person in Richtung der Bahngleise. Möglicherweise ist der Mann hinter dem real-Markt die Bahntrasse entlang gelaufen. Der männliche Täter wird wie folgt beschrieben: ca. 170 cm groß, kräftig, dunkles Kapuzenoberteil (Kapuze über dem Kopf). Zeugen werden gebeten sich unter 05341/ 18970 bei der Polizei in Salzgitter-Lebenstedt zu melden.

