POL-SZ: Pressemitteilung der PI SZ/PE/WF vom 31.03.21 für den LK Peine

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Peine, Richard-Langeheine-Straße, 30.03.21, 15:35 Uhr

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde der 65-jährige Fahrer eines Kleinkraftrades am Dienstag um 15:35 Uhr in der Richard-Langeheine-Straße in Peine angehalten. In der Kontrolle erlangten die Beamten den Hinweis darauf, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Daher leitete die Polizei ein Ermittlungsverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ein.

Mutmaßlicher Diebstahl durch aufmerksamen Bürger aufgeklärt

Peine, Edemissen, 30.03.21, 00:17 Uhr

In der Dienstagnacht beobachtete ein Anwohner in Edemissen den Diebstahl eines Baggers an der Mühlenstraße. Beim Eintreffen der Polizei war der Bagger schon nicht mehr vor Ort. Doch Ermittlungen ergaben, dass der Bagger in der Nacht zu einer anderen Baustelle gebracht worden war. Dort wurde dieser am nächsten Morgen dringend benötigt. Die Beamten stellten also fest, dass es gar nicht zu einem Diebstahl gekommen war. Dank des Hinweises des Anwohners konnte so dieser Fall schnell aufgeklärt werden.

