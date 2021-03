Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Personenschaden in Irlich

Neuwied (ots)

Neuwied - Am 08.03.2021 befuhr gegen 17:44 Uhr ein 75-jähriger PKW Fahrer die Rodenbacher Straße aus Richtung Auf dem Rohlemer kommend in Richtung Brunnenstraße und wollte nach links abbiegen. Eine 26-jährige Fahrzeugführerin befuhr die Sankt-Georg-Straße aus Richtung Wollendorfer Straße kommend in Richtung Brunnenstraße. Auf Höhe der Kreuzung Rodenbacher Straße/Brunnenstraße wollte sie nach links abbiegen. Der wartepflichtige PKW Fahrer bog nach links auf die Brunnenstraße ab und übersah die von rechts kommende Fahrzeugführerin. Diese wurde leicht verletzt und ihr Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

