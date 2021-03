Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Motorradunfall

Linz-Kretzhaus (ots)

Am Sonntagnachmittag, gegen 16:00 Uhr, befuhr eine 54-jährige Motorradfahrerin aus Duisburg die L 252 aus Richtung Bruchhausen kommend in Fahrtrichtung Kretzhaus. Kurz vor der Einmündung zur L 253 kam sie durch ein Bremsmanöver zu Fall und verletzte sich schwer, so dass sie in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert werden musste.

