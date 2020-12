Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Hausbewohner vertreibt Einbrecher

53909 Zülpich-Füssenich53909 Zülpich-Füssenich (ots)

Durch laute Geräusche wurde am frühen Montagmorgen (03.20 Uhr) ein Bewohner einer Erdgeschoßwohnung eines Mehrfamilienhauses an der Brüsseler Straße geweckt. Als er von einem Fenster in den Hinterhof hineinsah, erkannte er eine völlig schwarze gekleidete Person, die über einen Zaun kletterte und vom Gebäude weglief. Im Nachgang konnte der Bewohner das eingeschlagene Fenster seines Badezimmers erkennen. Offensichtlich störte der Geschädigte den Einbrecher.

