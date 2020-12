Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Tribüne in Brand gesetzt

53902 Bad Münstereifel53902 Bad Münstereifel (ots)

Am 19.12.2020, gegen 23:00 Uhr, wurde die Zuschauertribüne des Sportplatzes an der Schleidtalstraße in Bad Münstereifel durch bisher unbekannte Täter in Brand gesetzt.

Zeugen nahmen einen Feuerschein wahr und alarmierten umgehend die Feuerwehr, die den Brand schnell löschen konnte.

Am Tatort wurde offensichtlich eine kleine Party gefeiert, da entsprechende Getränkeflaschen sichergestellt wurden.

Die Polizei bittet um Ihre Mithilfe und nimmt Hinweise unter: 02251/799-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Euskirchen

Pressestelle

Telefon: 02251/799-203 od. 799-0

Fax: 02251/799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de



Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell