POL-EU: Suche nach Besitzer eines E-Scooters

53925 Kall53925 Kall (ots)

Am 03.12.2020 wurde nach einer Selbstgestellung ein E-Scooter (E-Roller) in schwarz "Slimline CB 049" sichergestellt.

Angeblich haben zwei 17-jährige Tatverdächtige diesen am Fahrradunterstellplatz am Kaller Bahnhof am 02.11.2020 entwendet.

Bisher konnte der E-Scooter keinem Besitzer zugeordnet werden.

Hinweise bitte telefonisch an 02251 799-730 oder 02251 799-0 oder per Email an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de

