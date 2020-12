Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Pkw beschädigt

53881 Euskirchen-Euenheim53881 Euskirchen-Euenheim (ots)

In der Nacht zu Donnerstag zerstachen Unbekannte einen Reifen an einem geparkten Pkw an der Rheinstraße. Anschließend wurde das Fahrzeug rundum mit Farbe besprüht. Auf der Motorhaube wurde ein Hackenkreuz geschmiert. Der Staatsschutz des Polizeipräsidiums Bonn übernimmt die weitere Sachbearbeitung.

