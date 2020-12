Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Giftköder im Billiger Wald gefunden

53881 Euskirchen-Billig53881 Euskirchen-Billig (ots)

Am 14.12.2020 ging eine Hundehalterin mit ihrem Dackel im Billiger Wald spazieren. Obwohl sie ihren Hund an der Leine führte, konnte er am Wegesrand etwas Unbekanntes aufnehmen und verschlucken. In der folgenden Nacht erbrach der Hund und würgte einen kleinen Stein heraus. Da die Symptome nicht besser wurden, suchte sie einen Tierarzt auf. Dieser entfernte operativ einen weiteren Stein aus dem Magen des Hundes. Nach Aussage der Hundehalterin und des Arztes könnte es sich dabei um einen Giftköder gehandelt haben.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Euskirchen

Pressestelle

Telefon: 02251/799-203 od. 799-0

Fax: 02251/799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de



Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell