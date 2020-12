Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Kupferrohr an Haus demontiert

53894 Mechernich-Kommern53894 Mechernich-Kommern (ots)

Insgesamt 19 Meter Kupferfallrohr entwendeten Unbekannte von einem Mehrfamilienhaus an der Kölner Straße. Der oder die Tatverdächtigten demontierten in der Nacht zu Dienstag die Fallrohre an allen vier Ecken des Gebäudes, in dem sie die Halterungen aufschraubten und die Rohre entnahmen. Die Diebe bauten auch ein Fallrohr der angrenzenden Garage ab.

