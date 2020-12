Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: In Kiosk eingebrochen

53902 Bad Münstereifel53902 Bad Münstereifel (ots)

Eine noch unbestimmte Menge an Zigaretten stahlen Unbekannte am frühen Dienstagmorgen (2.29 Uhr) aus einem Kiosk an der Trierer Straße. Offensichtlich hebelten die Diebe die Eingangstür zum Geschäft auf und verwüsteten den Theken-und Kassenbereich. Mit einer noch nicht feststehenden Menge an Zigaretten verließen sie den Tatort.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Euskirchen

Pressestelle

Telefon: 02251/799-203 od. 799-0

Fax: 02251/799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de



Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell