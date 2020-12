Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Diebstahl von Werbeschild - Zeugenaufruf

JeverJever (ots)

Zu einem Diebstahl eines Werbeschildes kam es in der Zeit von Samstag, 28.11.2020, 10:00 Uhr und Montag, 30.11.2020, 08:30 Uhr, in der Dorfstraße in Cleverns-Sandel an einer Gaststätte. Bei dem Schild handelt es sich um einen Beleuchtungskörper mit altdeutscher goldfarbener Aufschrift "Dorfkrug" auf grünem Grund. Ein weiteres ähnliches Werbeschild sowie eine Regenrinne an der Hausfassade wurden beschädigt.

