Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Sachbeschädigung durch Grafifiti - Zeugenaufruf

JeverJever (ots)

In der Zeit von Samstag, 28.11.2020, 16:00 Uhr und Montag, 30.11.2020, 10:00 Uhr, sprühten unbekannte Täter ein Graffiti an die Sporthalle einer Schule im Dannhalmsweg in Jever. Das aufgesprühte Graffiti-Tag hat eine Größe von 5 Meter Länge x 1,30 Meter Höhe. Personen, die Hinweise zur Aufklärung der Straftat geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Jever in Verbindung zu setzen - Tel.-Nr.: 04461 - 92110.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell