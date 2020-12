POL-WHV: Geschwindigkeitskontrolle an der B 437

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Geschwindigkeitskontrolle an der B 437

Wilhelmshaven

Am Sonntagnachmittag, den 29.11.2020 wurden bei einer Geschwindigkeitsmessung durch die Verfügungseinheit der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland an der B 437 bei Varel, gleich 18 Verstöße im anzeigepflichtigen Bereich von Fahrzeugführern im Alter zwischen 20 bis 30 Jahre geahndet. Die in dem Bereich zulässige Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h wurde bei den festgestellten Fahrzeugführern bei weitem überschritten, lag überwiegend im Geschwindigkeitsbereich von mehr als 130 km/h, also auf dem Niveau der Richtgeschwindigkeit auf Bundesautobahnen. Ein 30-jähriger Fahrzeugführer eines Sportwagens musste mit einer Geschwindigkeit von 157 km/h festgestellt werden. Neben einem Bußgeld von 240,-Euro erwartet den Betroffenen ein einmonatiges Fahrverbot.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang noch einmal eindringlich darauf hin, dass die überhöhte Geschwindigkeit zu der häufigsten Unfallursache zählt und es immer wieder zu schweren Verkehrsunfällen mit Personenschäden führt.

