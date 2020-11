Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verstösse gegen die Corona-Verordnung in Sande

SandeSande (ots)

Im Rahmen von polizeilichen Kontrollen wurden am Wochenende diverse Verstösse gegen die aktuell gültige Corona-Verordnung festgestellt. In einem Verbrauchermarkt in Sande führten eine zweistellige Zahl von Mitarbeiter eine Besprechung durch, ohne sich an die geltenden Hygieneregeln zu halten. In einem weiteren Fall wurden bei Fahrzeugkontrollen gleich mehrere Personen aus unterschiedlichen Haushalten angetroffen. Auch hier mussten Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen die Betroffenen eingeleitet werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell