Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Geldbörse geraubt - Polizei fahndet nach Trio

DormagenDormagen (ots)

Am Samstagvormittag (07.11.) soll es, gegen 09:50 Uhr, zu einem Raub am Dormagener Bahnhof gekommen sein. Ein 40-jähriger Dormagener schilderte der Polizei, dass er sich auf dem Bahnsteig aufgehalten habe. Plötzlich sollen sich ihm drei Unbekannte, zwei Männer und eine Frau, in den Weg gestellt und körperlich attackiert haben. Während einer der Männer ihn festhielt, gelang es der Frau in seine Hosentasche zu greifen und das Portmonee heraus zu nehmen. Anschließend verschwanden die Täter mit der Beute in Richtung Treppenabgang "Horrem".

Zwei der Flüchtigen können von einem Zeugen folgendermaßen beschrieben werden:

Die weibliche Person war etwa 180 Zentimeter groß, ungefähr 24 bis 28 Jahre, hatte eine schlanke Figur, hellbraune offene lange Haare bis zum Hosenbund und trug eine schwarze Jacke.

Ein männlicher Tatverdächtiger, der mit einem osteuropäischem Akzent sprach, war zirka 175 Zentimeter groß, etwa 30 bis 32 Jahre alt, hatte eine schlanke Statur, eine sogenannte "Sidecut" Frisur und war mit einer schwarzen Jacke und einer blauen Hose bekleidet.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Dormagen unter der Telefonnummer 02131 300-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell