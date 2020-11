Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Grüner VW Polo gestohlen - Zeugen gesucht

NeussNeuss (ots)

Von einem Kundenparkplatz an der Xantener Straße im Neusser Barbaraviertel stahlen unbekannte Diebe am Freitagvormittag (06.11.), in der Zeit von 09:00 Uhr bis 10:30 Uhr, einen grünen VW Polo. Der Kleinwagen (Erstzulassung 2001) hatte zuletzt die amtlichen Kennzeichen D-QE3855.

Zeugen, die Hinweise auf den Diebstahl oder auf den Verbleib des Wagens geben können, werden gebeten, sich mit dem Kriminalkommissariat 14 unter der Telefonnummer 02131 300-0 in Verbindung zu setzen.

