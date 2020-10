Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Einbrecher versucht gestohlene Laptops in Tatortnähe zu verkaufen: 59-Jähriger am Bahnhof festgenommen

Kassel (ots)

Kassel-Mitte:

Gescheitert ist ein 59-jähriger Mann in der Nacht zum heutigen Montag bei seinem Versuch, am Kasseler Hauptbahnhof gestohlene Laptops an einen 56-jährigen Busfahrer zu verkaufen. Da der 56-Jährige genau richtig handelte, indem er sofort Verdacht schöpfte und die Polizei informierte, gelang Polizisten des Reviers Mitte nur wenige Minuten später die Festnahme des Tatverdächtigen. Auch fünf Laptops, die bei einem Einbruch in der gleichen Nacht in einen nahegelegenen Kasseler Betrieb entwendet wurden, fanden sie bei ihm und stellten sie sicher. Der Mann aus Polen muss sich nun wegen des Einbruchs und Hehlerei verantworten.

Wie der Busfahrer den eingesetzten Polizisten des Innenstadtreviers berichtete, hatte ihm der Mann gegen 1 Uhr an der Bushaltestelle am Hauptbahnhof Laptops feilgeboten. Da ihm das Verkaufsangebot auf der Straße insbesondere wegen des niedrigen Preises verdächtig erschien, alarmierte er umgehend die Polizei. Die sofort hinzugeilte Streife des Innenstadtreviers konnten den 59-Jährigen, der deutlich unter Alkoholeinfluss stand, an Ort und Stelle festnehmen. In seinem Rucksack fanden die Polizisten die angebotenen Laptops, die mit Inventaraufklebern eines Kasseler Betriebs versehen waren. Die anschließenden Ermittlungen der Beamten des Kasseler Kriminaldauerdienstes an den Firmenräumen in der Kölnischen Straße ergaben, dass der Einbruch offenbar kurz zuvor stattgefunden hatte und noch gar nicht bemerkt worden war. Den Festgenommenen, der bereits wegen mehrerer Eigentumsdelikte polizeilich in Erscheinung getreten ist, nahmen die Polizisten mit auf die Dienststelle. Da ein Atemalkoholtest bei dem Tatverdächtigen rund 2,4 Promille zum Ergebnis hatte, musste er sich einer Blutprobe unterziehen. Die weiteren Ermittlungen führen die Beamten des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo.

