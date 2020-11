Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Notlandung eines Ultraleichtflugzeugs

JüchenJüchen (ots)

Am Freitag (6.11.), kurz nach 14 Uhr, erhielt die Polizei den Hinweis eines Passanten, dass er ein Flugzeug auf einer Freifläche neben der Autobahn gesichtet habe.

Die eingesetzten Polizeibeamten stellten fest, dass sich neben der Autobahn A 44, in einem Feld, ein Ultraleichtflugzeug der Marke Tecnam, Typ: P-92-S, befand. Nach ersten Erkenntnissen war die Maschine, die ausschließlich mit einem Piloten besetzt war, notgelandet. Verletzt wurde niemand. Am Ultraleichtflugzeug entstand nach ersten Einschätzungen Sachschaden im fünfstelligen Bereich. Möglicherweise führte ein Motorschaden zu der Notlandung in der Nähe der Grubenrandstraße.

