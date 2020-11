Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Taschendiebe in Büderich unterwegs - Kripo ermittelt

MeerbuschMeerbusch (ots)

Am Mittwoch (04.11.), gegen 17:50 Uhr, wurde ein 54-jähriger Ratinger Opfer eines Taschendiebstahls auf dem Parkplatz eines Supermarktes am Hessenweg in Meerbusch-Büderich. Die Girokarte des Mannes wurde von ihm unbemerkt entwendet und kurz darauf auch mehrfach unbefugt genutzt.

Am Donnerstag (05.11.), gegen 14:00 Uhr, traf es einen Meerbuscher Senior an der Dorfstraße in Büderich. Er sei dort von einer Frau angesprochen worden, die ihn äußerst aufdringlich nach Arbeit gefragt habe. Kurz danach sei ihm aufgefallen, dass sein Portemonnaie fehlte. Die Tatverdächtige konnte er wie folgt beschreiben: circa 35 Jahre alt, dick, dunkle Haare, bekleidet mit einer Mütze. Hinweise in beiden Fällen nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 23 in Meerbusch unter der Telefonnummer 02131 300-0 entgegen.

Die Polizei rät in diesem Zusammenhang um Beachtung einiger Grundsätze: Bewahren Sie die PIN niemals am gleichen Ort wie die dazugehörige Girokarte auf. Achten Sie bei der Eingabe Ihrer Geheimzahl auch immer darauf, dass diese niemand ablesen kann und sperren Sie die Karte bei Verlust oder Diebstahl unverzüglich unter der deutschlandweiten Rufnummer 116 116 und erstatten Sie Anzeige bei der Polizei.

Seien Sie darüber hinaus vorsichtig, wenn fremde Menschen Ihnen unter welchem Vorwand auch immer körperlich sehr nahe kommen möchten. Auch wenn sich das je nach Situation nicht immer verhindern lässt, so sollten Sie vorsorglich bereits gewappnet sein, indem sie nur Wertgegenstände und Geldbeträge dabeihaben, die sie auch unmittelbar benötigen, sowie für Dritte nur schwer erreichbare Aufbewahrungsorte, wie zum Beispiel Jackeninnentaschen, nutzen.

