Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Müllcontainerbrand/Kleintransporter aufgebrochen

Menden (ots)

Am gestrigen Dienstag, 11.02.2020, gegen 17:15 Uhr, kam es zu einem Müllcontainerbrand am Hönne-Berufskolleg an der Werler Straße. Die Feuerwehr löschte den Brandherd ab, die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zum Brandausbruch machen können.

In der Nacht vom Montag zum Dienstag brachen unbekannte Diebe einen Auf der Haar abgeparkten weißen Peugeot Boxer auf und entwendeten diverse Werkzeuge. Es entstand Sachschaden.

