Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Mehrere Taschendiebstähle - Polizei warnt vor Langfingern!

Neuss/JüchenNeuss/Jüchen (ots)

Am Donnerstag (05.11.) schlugen Taschendiebe in Neuss und Jüchen zu. Zwischen 10:00 Uhr und 10:10 Uhr fingerten Täter unbemerkt aus der Gesäßtasche eines Kunden dessen Geldbörse. Der Diebstahl geschah während eines Einkaufs in einem Discounter an der Kölner Straße in Jüchen.

Am gleichen Tag kam es zu einem Taschendiebstahl in einem Bus der Linie 854 in Neuss. Auf dem Stück zwischen der Haltestelle Düsseldorfer Straße im Ortsteil Vogelsang und der Neusser Innenstadt stahlen Unbekannte, etwa gegen 16:30 Uhr, das Portmonee einer 77-jährigen Frau. Dieses hatte sie in ihrer Handtasche aufbewahrt. Währen der Fahrt wurde die ältere Dame nach ihren Angaben von einer äußerst freundlich auftretenden Frau "bedrängt". Die Verdächtige war zirka 20 Jahre alt, etwa 160 Zentimeter groß, von schlanker Gestalt und trug eine graue Jacke.

Ebenfalls in einem Bus, auf der Tour von Weckhoven in den Neusser Norden, erwischte es gegen 14:30 Uhr eine Anwohnerin der Römerstraße. Zuhause angekommen, stellte sie den Verlust ihres Portmonees fest, welches sie in ihrer geschulterten Handtasche aufbewahrt hatte. Die Diebe gingen so geschickt vor, dass ihre Opfer erst später den Verlust der Geldbörse samt persönlicher Dokumente bemerkten. In allen drei Fällen erstatteten die Geschädigten Anzeige bei der Polizei. Diese ermittelt und sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit den geschilderten Sachverhalten gemacht haben. Hinweise nimmt die Kripo unter der Telefonnummer 02131-3000 entgegen.

Die Opfer von Taschendiebstählen beklagen in aller Regel nicht nur den Verlust von Bargeld, sondern sind oft auch gezwungen, wichtige Personalpapiere, wie zum Beispiel Ausweis, Führerschein, Krankenkarten, Fahrzeugschein, etc. neu zu beantragen. Dies ist mit Kosten und viel Aufwand verbunden. Noch härter trifft es diejenigen, denen mit dem Diebstahl des Portemonnaies wichtige persönliche Dinge, Familienfotos, Schmuckstücke, Talismane, etc. abhandenkommen. Tipps findet man auf der Internetseite der Polizei im Rhein-Kreis Neuss unter folgendem Link: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/vorsicht-taschendiebe

