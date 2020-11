Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbruch in Einfamilienhaus - Täter flüchtig

GrevenbroichGrevenbroich (ots)

Zwischen Mittwoch (04.11.), gegen 18:00 Uhr, und Donnerstag (05.11.), gegen 8:00 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in ein freistehendes Einfamilienhaus in Grevenbroich-Neurath auf der Mendelssohnstraße ein. Nach bisherigen Erkenntnissen gelangten sie zunächst über einen Zaun auf das Grundstück und hebelten dann am Gebäude ein Kellerfenster auf. Danach durchsuchten sie den Wohnbereich, ehe sie schließlich unerkannt entkamen. Zur Beute ist bisher nichts bekannt. Das zentrale Kriminalkommissariat 14 in Neuss hat in diesem Fall die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 02131 300-0. Für weiterführende Tipps zum Schutz vor Einbrechern stehen die technischen Berater der Kreispolizeibehörde kommenden Mittwoch (11.11.) in der Zeit von 15:00 Uhr bis 18:00 Uhr unter den Rufnummern 02131 300-25512 und 02131 300-25518 zur Verfügung.

