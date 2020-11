Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Porsche Macan entwendet - Kripo ermittelt

GrevenbroichGrevenbroich (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (04./05.11.) stahlen Unbekannte einen schwarzen Porsche Macan in Grevenbroich. Die Geländelimousine mit den amtlichen Kennzeichen GV-JO1 war zur Tatzeit, 20:00 Uhr bis 08:30 Uhr, an der Montanusstraße in der Einfahrt eines Hauses abgestellt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweisgeber, die Angaben zum Diebstahl oder zum Verbleib des Wagens machen können, werden um einen Anruf beim Fachkommissariat 14 in Neuss unter der Telefonnummer 02131 3000 gebeten.

