Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Raub auf Kiosk geklärt - Tatverdächtige stellen sich aufgrund des hohen Fahndungsdrucks

NeussNeuss (ots)

In unserer Pressemeldung vom 13.10.2020- 12:18 Uhr - berichteten wir von einem Raub auf einen Kiosk in Neuss-Gnadental. Zwei bis dato unbekannte Männer betraten am Montag, dem 12.10.2020, gegen 18:30 Uhr, das Geschäft an der Konradstraße im Neusser Ortsteil Gnadental.

Die mit einem Mund-/Nasenschutz maskierten Männer forderten die Herausgabe von Bargeld und Tabakwaren. Ihre Forderung unterstrichen sie, indem sie den Angestellten mit einem Messer und einer Schusswaffe bedrohten.

Nachdem die Polizei, unter anderem mit der Veröffentlichung von Überwachungsbildern, nach den Tätern fahndete, stellten sich am Freitag, dem 06.11.2020, ein 16- und ein 18- Jähriger bei der Polizeiwache Neuss.

Nach umfangreichen Ermittlungen identifizierten die Beamten des Neusser Fachkommissariats das Duo zudem als Tatverdächtige eines weiteren Überfalls auf einen Kiosk am Samstag, dem 17.10.2020, auf der Further Straße (siehe Pressemeldung vom 18.10.2020 - 10:15 Uhr).

Die Ermittlungen gegen die jungen Männer dauern an.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Pressestelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-14000

02131/300-14011

02131/300-14013

02131/300-14014

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell