Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Citroen Kleintransporter gestohlen - Polizei sucht Zeugen

KaarstKaarst (ots)

In der Zeit zwischen Donnerstag (05.11.), 17:00 Uhr und Freitag (06.11.), 08:00 Uhr, stahlen unbekannte Diebe in Büttgen einen Citroen Kleintransporter Typ "Jumper". Der Lieferwagen mit dem Kennzeichen HS-PO7 war zur Tatzeit in einer Parkbucht im Bereich einer Baustelle an der Sebastianusstraße abgestellt. Das weiße Fahrzeug, ein 3,3-Tonner, hatte an der Front eine Hydraulik, an der ein Schneeschieber angebracht werden kann. Auf der Motorhaube befindet sich ein Werbeaufdruck.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise auf die Tat oder den Verbleib des Transporters nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter der Telefonnummer 02131 300-0 entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Pressestelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-14000

02131/300-14011

02131/300-14013

02131/300-14014

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell