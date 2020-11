POL-WHV: Unfallverursacher erscheint bei der Polizei - Zeugenaufruf

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Am 26.11.2020 erschien gegen 17.15 Uhr ein 73-jähriger Fahrer in der Polizeidienststelle und vermeldete, er habe soeben mit seinem Pkw in Wilhelmshaven, Bismarckstr., beim Ausparken ein geparktes Fahrzeug touchiert. Am beteiligten Pkw habe der Unfallfahrer keinen Schaden wahrgenommen und sich vom Unfallort entfernt. Nach Feststellung eines eigenen Schadens suchte der 73-Jährige die Polizei auf. Der Geschädigter oder Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Wilhelmshaven in Verbindung zu setzen. Tel.-Nr.: 04421 - 9420.

