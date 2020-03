Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Brand auf Balkon eines Mehrfamilienhauses

Hamm-Westen (ots)

Am Samstagnachmittag, gegen 17 Uhr, eilten Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei zu einem Balkonbrand am Vorheider Weg. Die Feuerwehr konnte das Feuer im zweiten Obergeschoss rasch löschen. Dennoch wurde die zum Balkon gehörende Wohnung durch die starke Rauchentwicklung so sehr in Mitleidenschaft gezogen, dass sie momentan nicht mehr bewohnbar ist. Die anderen Wohnungen des Mehrfamilienhauses sind nicht betroffen. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt. Die Höhe des Sachschadens kann momentan noch nicht beziffert werden. Während der Löscharbeiten sperrte die Polizei den Vorheider Weg. Zur derzeit unbekannten Brandursache ermittelt die Polizei und hat den Brandort beschlagnahmt. (ag)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell