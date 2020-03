Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Berauschter Autofahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Nach einem Verkehrsunfall am Samstag, 07. März 2020, auf dem Culmer Weg musste ein 29-jähriger Autofahrer zwei Blutproben und seinen Führerschein abgeben. Der Hammer kam mit seinem Seat ohne Fremdeinwirkung rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem geparkten Pkw. Durch den Aufprall wurde das getroffene Fahrzeug gegen ein weiteres geparktes Auto geschoben. Der 29-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Weiterhin konnten bei ihm vor Ort alkoholtypische Ausfallerscheinungen festgestellt werden. Der Verkehrssünder räumte auch den Konsum von Alkohol und die Einnahme von Medikamenten im Laufe der Nacht ein. Er wurde mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Dort wurden ihm zur Feststellung seiner Fahrtüchtigkeit zwei Blutproben entnommen. Zwei Fahrzeuge sind nicht mehr fahrbereit und das Auto des 29-Jährigen musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von etwa 7500 Euro. (as)

