Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Reifen zerstochen

53879 Euskirchen53879 Euskirchen (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden auf der Wilhelmstraße in Euskirchen an insgesamt drei Fahrzeugen durch unbekannte Täter die Reifen zerstochen.

Wer in dieser Sache verdächtige Beobachtungen gemacht hat meldet sich bitte bei der Polizei in Euskirchen unter der Telefonnummer 02251/799-0.

