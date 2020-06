Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Versuchter Aufbruch eines Zigarettenautomaten

Obermoschel (Donnersbergkreis) (ots)

Am frühen Samstagmorgen hat ein unbekannter Täter in der Friedrichstraße versucht einen an einer Hofmauer verankerten Zigarettenautomaten aufzubrechen. Der Täter war laut Zeugenangaben dunkel gekleidet und entfernte sich fußläufig vom Tatort. Der entstandene Sachschaden wird von der Polizei auf 500 Euro geschätzt.

Die Polizei in Rockenhausen bittet um Hinweise zu Personen, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, unter der Telefonnummer 06361 / 917-0. |pirok

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Kaiserslautern

Polizeiinspektion Rockenhausen

Telefon: 06361 / 917-0

E-Mail: pirockenhausen@polizei.rlp.de

https://www.polizei.rlp.de/?id=1354



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell