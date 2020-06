Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Rücksichtslose Motocross Fahrer in Theisbergstegen unterwegs

Theisbergstegen (ots)

Anwohner aus Theisbergstegen melden der Polizei Kusel, dass seit geraumer Zeit immer wieder zwei Motocross Fahrer in und um Theisbergstegen durch ihre Fahrweise auffallen würden. Die Männer sollen rücksichtslos und zu schnell mit ihren Cross Krädern unterwegs sein. Die orangefarbenen Maschinen sollen zudem ohne Kennzeichen geführt werden. Gibt es weitere Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können?

Hinweise bitte an die Polizei in Kusel unter 036381 - 919 - 0 oder per E-Mail unter pikusel@polizei.rlp.de. |pikus

